Drents raceduo Tubben en Weering sluit seizoen winnend af op vertrouwde bodem

AUTOSPORT - Het Drentse duo Max Weering en Max Tubben heeft het seizoen in de GT Divisie meer dan goed afgesloten. Op het TT Circuit in Assen won het tweetal met hun JR Motorsport BMW M6 twee races, waardoor het kampioenschap een feit is. "We hebben ons hele seizoen samengevat in dit weekend", vertelt een trotse Weering.

Het kampioenschap werd op de eerste dag van het raceweekend al binnengesleept. Toen won het duo een van de twee races, waardoor de achterstand voor de concurrentie onoverbrugbaar werd. Zondag volgde de kers op de taart toen ze ook een van de twee races wisten te winnen.

Daarin werd het duo Mex Jansen en Jordin Poland afgeschud, doorgaans de twee concurrenten van Weering en Tubben. "We hebben het hele weekend gedomineerd. Het ging hard tegen hard, maar dat is juist het mooie van de sport. Daarbij werd er her en der ook schade gereden. Maarja, als je geen schade wilt rijden, dan moet je lekker op de openbare weg gaan rijden", lacht Weering.

Gouden randje

Het kampioenschap had om verschillende redenen een gouden randje voor Weering. Ten eerste omdat hij het behaalde met zijn goede vriend en ploeggenoot Tubben. "We zijn met elkaar opgegroeid en kennen elkaar al sinds ons vierde. We zijn in de karts begonnen en hebben door de jaren heen de hele wereld gezien en op Europese- en wereldkampioenschappen gereden. Dat ik dit kampioenschap dan met hem kan vieren is extra speciaal."

Maatschappelijke carrière