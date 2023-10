Grim houdt kaarten op zak richting bekerduel tegen De Graafschap

VOETBAL - FC Emmen reist morgen zonder Lucas Bernadou, Joey Konings en Chardi Landu af naar Doetinchem voor het duel tegen De Graafschap in de eerste ronde van de KNVB Beker. Dat betekent dat Fred Grim zijn basisopstelling, in tegenstelling tot afgelopen vrijdag, in ieder geval op twee plekken gaat wijzigen.

Maar dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft, zo werd duidelijk na de laatste voorbereidende training. "Enerzijds omdat het drukke weken zijn, maar ook omdat de spelers die er nu naast staan heel dichtbij een basisplek zitten", aldus Grim.

De Amsterdammer laat weten dat hij, ook al zal zijn basisformatie er anders uitzien dan de laatste weken, het duel tegen De Graafschap zeer zeker serieus neemt. "Het gaat ergens om, tegen een goede tegenstander in een prachtig stadion. Daarom ben ik ook blij dat we niet tegen een amateurploeg spelen, waarin het vaak heel lastig is en je het als profclub niet snel goed kunt doen. Bovendien hoeven we nu ook niet te vrezen dat er van onderschatting sprake is."

Ook De Graafschap maakt achterstand goed

Afgelopen vrijdag wisten zowel FC Emmen als De Graafschap met 2-1 te winnen in eigen huis na een 0-1 achterstand. De Graafschap deed dat op eigen veld tegen FC Eindhoven. Dankzij goals van Donny Warmerdam en Simon Colyn bleven de drie punten in Doetinchem.

Met welke elf spelers De Graafschap-trainer Jan Vreman voor de dag komt morgen is ook nog onduidelijk. Zeker is dat centrumverdediger Rio Hillen er niet bij is. Hij liep vorige week maandag bij Jong AZ een knieblessure op. Ook Devin Haen behoort nog niet tot de selectie van De Graafschap. Vreman vindt de wedstrijd voor de spits, hersteld van een gebroken middenvoetsbeentje, nog te vroeg komen. Thijs Jansen staat tegen Emmen onder de lat. Het is het tweede optreden van Jansen, huurling van Feyenoord, in de hoofdmacht. Mees Bakker begint daarom op de bank.

Historie