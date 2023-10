Vier Drenten geselecteerd voor EK veldrijden

David Haverdings uit Zuidlaren rijdt de beloftenwedstrijd bij de mannen. Iris Offerein uit Meppen vertegenwoordigt ons land bij de vrouwen onder 23 jaar. Het jongere broertje van David, Floris Haverdings, start in de juniorenwedstrijd in Frankrijk. Hetzelfde geldt voor Ruud Nagengastuit Beilen.

Pech voor Jens Dekker

Jens Dekker heeft gisteren bij z'n wereldbeker-rentree in het Belgische Maasmechelen bij een val z'n spaakbeen gebroken. De coureur uit Fluitenberg is door deze breuk in z'n onderarm de komende weken uitgeschakeld. Hij was bezig met een comeback nadat hij na onverklaarbare ademhalingsproblemen z'n fiets 3 jaar geleden aan de wilgen hing.