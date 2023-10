Bondscoach Jonker weet nog niet of Miedema speelt tegen Schotland

VOETBAL - Bondscoach Andries Jonker laat in het midden of Vivianne Miedema morgen speeltijd krijgt tegen Schotland. De Oranjevrouwen treffen die tegenstander voor de tweede keer in vier dagen tijd.

De speelster van Arsenal maakte afgelopen vrijdag in Nijmegen tegen Schotland (4-0) in de slotfase haar rentree in Oranje, na tien maanden afwezigheid.

Het is voorzichtigheid troef, zegt Jonker. "De afspraak met zowel Arsenal als Vivianne is dat we het per wedstrijd bekijken, maar eigenlijk ook per dag. Hoe is het met haar, hoe gaat het met haar", zei hij. "Ze heeft gisteren met Jong Oranje meegetraind en vandaag de hele training met ons. Ze is inzetbaar voor een korte periode, maar het zal volledig afhangen van de wedstrijd of we een beroep op haar doen."