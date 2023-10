Rui Mendes: 'Hoop snel weer die koele kikker te zijn'

VOETBAL - Tegen FC Groningen en Jong AZ kreeg Rui Mendes twee kansen die hij tot een half jaar geleden met z'n ogen dicht had gemaakt. Nu ging de eerste inzet, oog in oog met de doelman, naast en de tweede een meter over de goal. "Een kwestie van vertrouwen", aldus de Portugese aanvaller. "Ik hoop snel weer die koele kikker te zijn van twee seizoenen geleden."

'Hou er niet van als mensen zeggen dat de beker niet telt'

Wellicht vanavond in de beker tegen De Graafschap opnieuw. "Ik hoop het. Ook dat ik mag starten. Ik vind de de KNVB Beker een mooi toernooi en wil gewoon ver komen. Ik hou er ook helemaal niet van als mensen zeggen dat de beker niet telt en dat alles moet worden gericht op de competitie. Je hebt kans om later in het toernooi een mooie tegenstander te loten. Ajax bijvoorbeeld. Wacht, dat is geen goed voorbeeld nu. Nou Feyenoord dan."