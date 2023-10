Scheidsrechter Martin Arends in de Onze Club Podcast: 'De Arendsshow achtervolgt me'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe wederom iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Podcastmakers Stijn Steenhuis en Tom Meijers ontvangen deze week scheidsrechter Martin Arends. De leidsman waarover misschien wel het meest wordt gezegd en geschreven in de provincie. Arends is al 25 jaar scheidsrechter en staat jaarlijks ook langs de lijn tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Arends vertelt over de veranderingen tijdens het toernooi van dit jaar. Zo zijn scheenbeschermers vanaf dit jaar verplicht en de toernooiorganisatie voelt zich ertoe gedwongen om een extra kostenpost op zich te nemen ten aanzien van de scheidsrechters. De reden daarvan en wat die kostenpost precies inhoudt, hoor je deze week in de Onze Club Podcast!

Host Steenhuis gaat in op de actualiteit en heeft het onder meer over de vele goals-van-heel-ver van afgelopen weekend. Allemaal te bewonderen in Onze Club. Valthermond-verdediger Meijers bespreekt de relatie die hij met diverse scheidsrechters heeft en ook zijn verhouding met Arends, want de twee delen een verleden. Zo stuurde Arends de verdediger van Valthermond ooit van het veld in Zuidbroek.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

