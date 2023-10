Snelle bekeruitschakeling voor FC Emmen: De Graafschap wint met 2-0

VOETBAL - FC Emmen ligt alweer de KNVB Beker. De Drentse ploeg ging in Doetinchem met 2-0 inderuit tegen De Graafschap. De Superboeren namen daarmee revanche op de competitienederlaag tegen FC Emmen, zo'n twee maanden geleden. Toen was de Drentse ploeg door een late treffer van Ben Scholte met 1-0 te sterk.

Fred Grim, die in de voorbeschouwing op het duel in Gelderland nog liet weten het bekertoernooi absoluut serieus te nemen, startte tegen De Graafschap met liefst acht wijzigingen ten opzichte van het competitieduel van afgelopen vrijdag tegen Jong AZ. Alleen Piotr Parzyszek, Michaël Heylen en Desley Ubbink kregen wederom een basisplaats. Eric Oelschlägel stond onder de lat en verder mochtenRobin Schouten, Dennis Vos, Maikel Kieftenbeld, Jorrit Smeets, Ben Scholte, Rui Mendes en Jeff Hardeveld starten.

Eigen goal

Met die vele wijzigingen stelde Emmen teleur. De eerste paar minuten gingen nog wel, maar na een schot voorlangs van Schouten werd het wel heel erg pover. Niet dat de thuisploeg, met zes wijzigingen ten opzichte van hun laatste competitieduel (2-1 winst tegen FC Eindhoven), zo goed was maar de ploeg van trainer Jan Vreman was wel dreigender dan Emmen. Er was wel een gelukje nodig om het overwicht uit te drukken in de score. Het was Schouten die de bal per ongeluk toucheerde na een voorzet van rechts en zo zijn Oelschlägel passeerde: 1-0.