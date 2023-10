Fred Grim: 'We verdienden het zeer zeker niet'

Maar wat als FC Emmen vanavond de bekerfinale had gespeeld? Had de oefenmeester dan ook zoveel wijzigingen toegepast? "Ik snap die vraag niet helemaal. We hebben veel duels gespeeld in korte tijd en hebben spelers die helemaal niet kunnen spelen of misschien de volgende moeten passen als ze vanavond weer spelen. Bovendien laten de wissels laten het zien op de training en hebben we Kieftenbeld en Smeets twee spelers die basiswaardig zijn."