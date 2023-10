Oranje profiteert met nipte zege op Schotten van morsend Engeland

VOETBAL - Oranje heeft dankzij een fraai doelpunt van Esmee Brugts moeizaam gewonnen van Schotland in de Nations League. Met de 1-0-zege in Glasgow profiteert de ploeg van bondscoach Andries Jonker optimaal van de nederlaag van Engeland bij België (3-2). De voorsprong op de WK-finalist is met nog twee duels te gaan 3 punten.

Sherida Spits uit Emmen stond opgesteld in het basiselftal van Jonker en bleef staan tot het laatste fluitsignaal. De van blessureleed herstelde Vivianne Miedema, die vrijdag na dertien maanden terugkeerde in Oranje, bleef het hele duel op de bank.

Koploper

Oranje is koploper met 9 punten en treft op 1 december op Wembley Engeland. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen België. De Belgen staan verrassend tweede met 7 punten uit vier duels. Alleen de groepswinnaar houdt kans op plaatsing voor de Olympische Spelen.

Oranje creëerde in de eerste helft een stuk minder dan afgelopen vrijdag, toen in Nijmegen Schotland ook al de tegenstander was. Toen leidden de 'Leeuwinnen' halverwege al met 2-0. Uiteindelijk werd het 4-0. Ten opzichte van dat duel keerde de herstelde Victoria Pelova terug in de basis. Daardoor moest Renate Jansen haar positie als rechtervleugelverdedigster afstaan.

Wijzigingen

De bondscoach van Schotland wijzigde zijn elftal op meerdere plekken. Met Sandy MacIver stond ook een andere keepster in het doel. De Schotten waren nu duidelijk beter voorbereid op Oranje, dat in het nauwelijks gevulde Hampden Park slechts enkele kansen kreeg. Lieke Martens schoot van afstand net over. Vlak daarna raakte Jill Roord de buitenkant van de paal, voordat een vrije trap van Spitse net werd gered door de Schotse keepster.

Martens valt uit

Een tegenvaller voor Oranje was het geblesseerd uitvallen van aanvalster Martens na ruim een half uur. De 154-voudig international kon niet verder na een harde overtreding van Sophie Howard, die daarvoor geel kreeg. Damaris Egurrola viel in, waardoor Roord in de aanval kwam te spelen.