DEM kegelt Hoogeveen uit de KNVB beker

VOETBAL - Hoogeveen is er niet in geslaagd om de tweede ronde van de KNVB beker te bereiken. In Beverwijk was DEM duidelijk een maatje te groot en won, na een 3-0 ruststand, met 3-1.

Beide ploegen bereikten via de voorrondes het hoofdtoernooi van de KNVB beker. Hoogeveen versloeg in de eerste voorronde Baronie. In Breda wonnen de Hoogeveners met 0-1. In de tweede voorronde werd Staphorst in eigen huis met 3-0 verslagen. DEM won respectievelijk van XerxesDZB en Sportlust'46.

Slechte start

Hoogeveen begon dramatisch aan het duel. Nadat Noah Schuurman Hoogeveen bijna een kans bezorgde, scoorde de thuisclub uit de tegenaanval. Thom de Vries kon ongestoord het middenveld oversteken en schoot de bal, vanaf een meter of zestien, achter Hoogeveen-doelman Stan Meekhof.

Net op het moment dat Hoogeveen een beetje in de wedstrijd kwam, sloeg de thuisclub opnieuw toe. En weer was het Thom de Vries. Dit keer passeerde De Vries Meekhof uit de draai en schoot de 2-0 tegen de touwen.

3-0 na half uur

Hoogeveen was aanvallend onmachtig, iets wat niet van de thuisclub kon worden gezegd. Nog binnen het half uur spelen was het weer raak. Dit keer was het niet De Vries, maar Brooklyn van Doorneveld die de 3-0 binnenschoot.

In de tweede helft gingen de gasten op zoek naar een beter resultaat, kreeg het ook een paar kansjes, maar echt spannend werd het niet meer. Omdat ook DEM het wel prima vond, viel er voor het thuispubliek niet meer zoveel te genieten.

Eretreffer

Met nog twintig minuten te spelen kreeg Hoogeveen toch nog loon naar werken. Invaller Jeroen Kamphuis schoot de 3-1 binnen. Verdediger Alex Blekkink werd mee naar voren gestuurd voor een alles of niets offensief. Het werd uiteindelijk niets.