Trainer Nico Haak en WKE'16 per direct uit elkaar

VOETBAL - WKE'16 en trainer Nico Haak nemen per direct afscheid van elkaar. 'Een verschil van inzicht' is de officiële lezing in het persbericht van de club.

Haak laat weten dat het bestuur graag met hem verder wilde, maar dat hij de knoop vanavond zelf heeft doorgehakt. "Er is in de selectie een te grote groep die een ander idee heeft over de manier waarop we willen ontwikkelen en spelen."

De Emmenaar was bezig aan zijn eerste maanden bij de kersverse eersteklasser, die het lastige start van het seizoen kent. Na vijf duels heeft WKE'16 pas drie punten, waarmee de oranjehemden terug te vinden zijn op plek 11 in de 1e klasse J. Hekkensluiter PKC'83 heeft twee punten minder, maar ook een duel minder gespeeld.

Vertrek bij vv Hoogeveen

Vanwege zijn werkzaamheden bij FC Emmen (waar hij Hoofd Jeugdopleiding is) besloot Haak vorig seizoen, na zes (succesvolle) jaren te vertrekken bij vv Hoogeveen. Dit omdat de derdedivisionist dit seizoen veelvuldig op zaterdag in actie moet komen. Uiteraard is dat ook de wedstrijddag van de jeugdelftallen van FC Emmen. "Omdat ik dan teveel duels moet missen van Hoogeveen vind ik het niet fair om te blijven. De club verdient een trainer die er ieder weekend bij is", aldus Haak destijds.

