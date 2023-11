Bas Dost viel uit vanwege ontstoken hartspier: 'Geluk dat ik succesvol gereanimeerd ben'

VOETBAL - Bas Dost viel vanwege een ontstoken hartspier afgelopen zondag uit tijdens het duel tussen AZ en zijn club NEC . Dat meldt de Coevorder spits in een open brief op de website van NEC. Voorlopig neemt hij afstand van het voetbal en brengt hij tijd door met zijn gezin en familie.

De 34-jarige Dost ging zondag vlak voor tijd naar de grond en werd minutenlang behandeld. Hij werd daarbij succesvol gereanimeerd. De wedstrijd werd daarna gestaakt. Het restant van het duel is op 6 december.

'Gevolgen kunnen groot zijn'

Uit onderzoeken is gebleken dat het gaat om myocarditis, een ontstoken hartspier. "Er kunnen diverse redenen zijn waardoor een hartspier ontstoken raakt en de gevolgen kunnen best groot zijn, maar ik heb geluk gehad dat ik op het veld succesvol gereanimeerd ben", vertelt Dost.

Rust en herstel

Thuis zal Dost verder rust nemen om hiervan te kunnen herstellen. "Ik kom me de komende maanden vanzelf weer melden in het Goffertstadion. Dan zal ik ook een keer mijn verhaal doen, vooral om de sportwereld te helpen en te leren van wat mij is overkomen en waardoor ik het nog kan navertellen."