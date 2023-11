Marit Kamps reist 1200 kilometer met busje naar EK judo vanwege storm Ciarán

JUDO - Marit Kamps (22) uit Assen is vanmorgen om 09.00 uur noodgedwongen met een busje vanuit Papendal vertrokken naar het EK judo in het Franse Montpellier. Als gevolg van storm Ciarán werden vandaag op Schiphol honderden vluchten geannuleerd. Daarom namen Kamps en nog drie judoka's het zekere voor het onzekere.

"Het is een lange zit. Ik hoop dat we rond 21.00 uur op onze bestemming zijn", reageert Kamps. Het is zo'n 1200 kilometer naar Montpellier. "We hebben maar één regenbui gehad en verder was er niet veel aan de hand. Maar omdat onze vlucht niet ging, hadden we weinig keus."