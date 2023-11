Albert Koops toch weer naar WKE'16: 'Club ademt voetbal, ik ook'

Koops gaat het naar eigen zeggen samen doen met Harm Hindriks en Harold Wolters. "De details moeten nog worden uitgewerkt, maar we gaan in ieder geval met z'n drieën proberen de boel weer omhoog te krijgen." WKE'16 staat na vijf duels in de eerste klasse met drie punten op de elfde plaats.

Koops was in seizoen 21/22 en 22/23 ook al trainer van de oranjehemden. In het laatste seizoen pakte hij met WKE'16 op de laatste speeldag de titel in de zondag tweede klasse L.