Motorclub Assen blij en opgelucht: WK ijsspeedway Thialf keert terug op kalender

IJSSPEEDWAY - De strijd om de wereldtitel ijsspeedway in Thialf in Heerenveen wordt volgend jaar in april weer hervat. De Motorclub Assen en omgeving is verantwoordelijk voor de organisatie. Dit jaar kon de WK-ronde in Thialf niet doorgaan omdat de energieprijzen te hoog waren om de begroting sluitend te maken.

"We zijn hier heel blij mee", reageert voorzitter Erik Hoekstra van de Motorclub Assen. "We zijn met Thialf goed uit de onderhandelingen gekomen en zij willen ook graag met ons verder."

Promotie

In 2020 en 2021 ging het WK in Thialf ook al niet door, toen vanwege corona. Bij de laatste editie in 2022 kwamen er tussen de zes- en zevenduizend bezoekers op het raceweekend in Heerenveen af.

"We hebben nu Ticketpoint in de arm genomen om de promotie nog professioneler aan te pakken. Ik ga ervan uit dat de fans ons nog weten te vinden, maar we zijn er natuurlijk wel een paar keer tussenuit geweest."

Geen Russen

In verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de Russische rijders nog steeds geboycot. Maar volgens Hoekstra komt dat de strijd op het ijs eigenlijk alleen maar ten goede.

"Natuurlijk wil ik de Russen er graag bij hebben. Maar zij zijn zoveel beter dan de rest. Nu is de onderlinge concurrentie veel groter", legt Hoekstra uit.

Zoals gebruikelijk staat ook de Roelof Thijs Bokaal weer op het programma. Bij de competitie voor aanstormend talent op de vrijdagavond zullen zestien coureurs van start gaan.

Jasper Iwema

Onze Drentse ijsspeedwaytroef Jasper Iwema uit Hooghalen moet zich in Zweden nog plaatsen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Hij was er vorig jaar niet bij, omdat hij koos voor het televisieprogramma 'Een jaar van je leven'. Daarvoor liet hij zich vrijwillig opsluiten met de kans op een miljoen euro aan prijzengeld. Maar dat lukte niet.

Ook de pas 16-jarige Fries Sebastian Reitsma vertegenwoordigt ons land in de sport.

