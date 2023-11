Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Voor de Drentse amateurvoetballers staat er weer een druk weekend voor de boeg. Bekijk hier het programma van vandaag voor alle zaterdag- en weekendvoetballers.

ACV

ACV blijft het uitstekend doen in de tweede divisie. De ploeg van trainer Ruud Jalving is geklommen naar de vierde plaats en komend weekend komt de nummer drie van de ranglijst, De Treffers, in Assen op bezoek. Tussen beide ploegen zitten vijf punten, in het voordeel van de ploeg uit Groesbeek.

1e klasse J

In de 1e klasse J van het weekendvoetbal staan vanavond twee interessante ontmoetingen op het programma. In Winschoten staat de topper tussen WVV en HZVV op het menu. De ploeg uit Groningen is koploper, terwijl de ploeg uit Hoogeveen drie verliespunten minder heeft.

In Emmen voetballen WKE'16 en SVBO tegen elkaar. Deze twee ploegen strijden tegen degradatie en kunnen een overwinning goed gebruiken. De thuisclub heeft na vijf duels drie punten en de ploeg uit Barger-Oosterveld heeft één punt meer. WKE'16 kent een roerige week. Trainer Nico Haak besloot woensdagavond, na onderling overleg, zijn contract in te leveren en gisteren werd bekend dat Albert Koops zijn taken over neemt. Koops werd vorig seizoen kampioen met WKE'16.

Onze Club