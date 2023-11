Boilers onherstelbaar kapot: alle thuisduels LTC Assen afgelast

'Warm douchen is een noodzaak'

Deze week zijn beide boilers onherstelbaar kapot gegaan en beschikt de club niet langer over warm water. "Warm douchen na een wedstijd is noodzaak. Tevens zullen praktische zaken als de schoonmaak van onze accommodatie en gebruik van de kantine zonder warm water lastig worden", aldus het bestuur.

Gesprek met gemeente

LTC, met het eerste elftal uitkomend in de 2e klasse J, is met de gemeente in gesprek om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. "Doelstelling is dat er volgende week gewoon gespeeld kan worden, desnoods met een aantal noodvoorzieningen", meldt de club.