Hoogeveen hard onderuit bij DOVO

Daar zag het in de beginfase niet naar uit, want het waren juist de gasten die na een handvol minuten de leiding namen via Noah Schuurman. Het antwoord van DOVO liet daarna niet lang op zich wachten, want voor de rust nam DOVO ruim afstand dankzij treffers van Matthijs van Nispen, Lars Rebergen en Lilinho Martins.

Na de onderbreking moest Hoogeveen een bijna onoverbrugbare afstand ongedaan maken en dit karwei was niet besteed aan de ploeg van Hoogeveen-trainer Stef Lamberink. Hoogeveen probeerde het wel, maar had vooral het vizier voorin niet op scherp staan en dat was een grote teleurstelling blikte Lamberink terug.

''We begonnen al niet goed aan de wedstrijd, want we leverden simpelweg te weinig strijd. Na de vroege 1-0 hadden we ook nog een kans op de 2-0, maar we hebben DOVO gewoon heel eenvoudig in de wedstrijd laten komen en dat is heel jammer, want het was absoluut niet nodig.''