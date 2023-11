Alcides lijdt uitnederlaag bij Blauw Wit’34

In de tweede helft moest de ploeg van Alcides-trainer Bülent Akar op jacht naar de gelijkmaker. In de slotfase namen de gasten daarvoor ook meer risico's, maar daar had Blauw Wit'34 direct het juiste antwoord door het duel definitief op slot te gooien. Akar kon zich vinden in het eindresultaat.

''We waren net niet goed genoeg in deze wedstrijd en ik denk dat de einduitslag terecht is. Ook de wind had veel invloed op de wedstrijd, maar daar mogen we ons niet achter verschuilen. Volgende week zondag, als we uit spelen tegen Jubbega, moeten we ons weer van onze beste kant proberen te laten zien.''