Pas op de plaats voor ACV na nederlaag tegen kampioenskandidaat

VOETBAL - Na de uitstekende resultaten van ACV in de afgelopen weken stond het thuisduel van vanmiddag tegen de Treffers in het teken van aanhaken of voorlopig afhaken. Het werd het laatste, want de Assenaren gingen met 3-2 onderuit tegen de kampioenskandidaat uit Groesbeek.

Het was een terechte nederlaag voor de nummer 4 van de Betnation Divisie, die nu terug te vinden is op plek 11. De formatie van trainer Ruud Jalving heeft 17 punten uit 11 duels. Spakenburg blijft koploper met 27 uit 11 en De Treffers is de nieuwe nummer 2, met 25 uit 11. Quick Boys staat derde met 22 punten uit 11 wedstrijden.

0-1 in een eenzijdige eerste helft

De bezoekers, die afgelopen week simpel de tweede ronde van de KNVB Beker haalden (door met 4-0 te winnen van UNA), kwamen na twintig minuten op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts, van Gavin Vlijter, werd binnengewerkt door Willem den Dekker. Die 0-1 stand bleef tot de rust op het scorebord staan ondanks meerdere kansen voor De Treffers, maar die waren niet besteed aan Vlijter en Jordy Thomassen. ACV creëerde in het eerste bedrijf helemaal niets. De Assenaren werden achteruit gedrongen en waren - eenmaal in balbezit - maar niet in staat om de bal lang in bezit te houden en al helemaal niet om voor gevaar te zorgen.

Wielink

Dat veranderde in de tweede helft. De eerste twee mogelijkheden waren nog voor de bezoekers, maar in de 50e minuut tikte Nande Wielink knap binnen uit een corner van Freddy Quispel: 1-1. Even leek ACV erop en erover te gaan, maar al snel herstelde De Treffers dat met Guus Joppen, Azzeddine Dkidak en Den Dekker de absolute uitblinkers in de gelederen had. Een ongelukkige eigen goal van Giovanni Zwikstra, uit een corner, betekende in de 62e minuut de 1-2. Jalving hoopte twintig minuten voor tijd met drie spelers voor nieuw elan te zorgen, maar dat lukte niet echt en in de 87e minuut leek Den Dekker, met zijn tweede van de middag, het duel te beslissen.

Prachtige treffer