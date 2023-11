Gelijkspel voor vrouwen ACV tegen Ter Leede

Waar Ter Leede met name voor rust makkelijker speelde, nam ACV toch de leiding na een kwartier spelen dankzij een treffer van Dionne Keizer. Het antwoord van Ter Leede volgde twintig minuten later en daarmee was de eindstand al voor de thee bepaald.

Na de onderbreking kwam ACV meer in het spelbeeld voor en ondanks een bal op de lat kreeg de thuisploeg het slot niet van de deur. Op het eindresultaat viel volgens ACV-trainer Freddy Bollegraaf weinig af te dingen. ''Een punt was voor ons het hoogste haalbare, want we moesten ons sowieso revancheren voor de grote nederlaag tegen Oranje Nassau en dat is gelukt. Ter Leede is gewoon een hele goede ploeg waar je niet zomaar even van wint. Ik heb mijn ploeg dan ook een compliment gemaakt.''