2J: Noordscheschut verpulvert Achilles 1894; Drenthina slacht Groningen

VOETBAL - In de 2e Klasse J regende het doelpunten: 33 in zeven duels. Noordscheschut maakte gehakt van Achilles 1894 (6-1), terwijl Drenthina geen spaan heel liet van VV Groningen: 8-0. De opmars van LTC werd gestuit door Gorecht: 6-3.

Schutters op schot

Ook in Noordscheschut stond er een flinke eindstand op het scorebord. Bij rust stond de ploeg van Noordscheschut-trainer Berry Zandink al op een 3-0 voorsprong tegen Achilles 1894 dankzij treffers van Nick Koster, Mees Vos en Enrico Schonewille. In de tweede helft nam de thuisploeg verder afstand via Mees Vos, Jos Kroezen en wederom Nick Koster. Het doelpunt dat Achilles 1894 in de slotfase nog scoorde, via Jasper Klok, was voor de statistieken.