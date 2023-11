2J: Noordscheschut verpulvert Achilles 1894; Drenthina slacht VV Groningen

Met name Drenthina werkte stevig aan het doelsaldo door VV Groningen volledig van de mat te vegen. Voor rust zorgden Roland Koops en Finn Hoogeveen met beide twee doelpunten voor een ruime voorsprong. In de tweede helft schroefden Jan Jaap Wever, Frank Wiegers en wederom Finn Hoogeveen met twee treffers de score verder omhoog. Met de overwinning bezet de ploeg van Drenthina-trainer Robert Oosting momenteel de negende plek van de ranglijst.

Ook in Noordscheschut stond er een grote einduitslag op het scorebord. Bij rust stond de ploeg van Noordscheschut-trainer Berry Zandink al op een 3-0 voorsprong dankzij treffers van Nick Koster, Mees Vos en Enrico Schonewille. In de tweede helft nam de thuisploeg verder afstand via Mees Vos, Jos Kroezen en wederom Nick Koster. Het doelpunt dat Achilles 1894 in de slotfase nog scoorde bracht de overwinning geen seconde meer in gevaar.