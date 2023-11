DZOH rekent overtuigend af met GVAV Rapiditas en blijft in spoor koploper WVV

VOETBAL - In de 1e klasse J rekende DZOH in eigen huis overtuigend af met GVAV Rapiditas. Het werd 4-1, maar de score had beslist hoger kunnen uitvallen.

''We waren onzorgvulidig in de eindpass, want we hadden het duel voor rust al kunnen beslissen. In de tweede helft hadden we kortstondig een beetje moeite met hun aangepaste tactiek, maar toen we uitliepen, zijn we geen moment meer in de problemen geweest.