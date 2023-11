WKE'16 pakt punt tegen SVBO bij rentree trainer Albert Koops

VOETBAL - Albert Koops pakte bij zijn rentree op de bank bij WKE'16 vanavond een punt in de derby tegen SVBO. Na negentig minuten voetbal stond er een 2-2 eindstand op het scorebord.

Door het punt staat WKE'16 staat nu op de elfde plek in de 1e klasse J met vier punten uit zes duels. SVBO staat nu achtste en heeft één punt meer dan WKE.

Koops nam donderdagavond de taken over van collega-trainer Nico Haak, die woensdagavond, na zoals dat heet onderling overleg, zijn contract liet ontbinden. Koops werd vorig jaar met WKE'16 kampioen in de 2e klasse. Koops wacht nog op toestemming van de KNVB om het seizoen af te mogen maken. "Normaal mag je na promotie, ook in de eerste klasse trainen, maar omdat ik nu gestopt ben weet ik niet zeker of dat nu ook mag. Het bestuur is er mee bezig en ik ga ervan uit dat dit allemaal goed geregeld wordt", laat Koops voor het duel weten.

Stormachtig begin WKE'16

Op het nieuwe kunstgrasveld, er werd vandaag voor het eerst een wedstrijd op gespeeld, kan de thuisclub het best met de slechte weersomstandigheden omgaan. Een stortbui en harde wind, deert WKE in de beginfase niet, dat stormachtig aan het duel begint. Als Djairo Fik in de beginfase al een goede kans heeft gemist, is het even later wel raak. Henk Bakker speelt Fik in de zestien meter aan, die zijn tegenstander makkelijk van zich af schudt en doelman Lennon Ebeltjes kansloot laat (1-0).

Maar als de regen stopt worden de gasten uit Barger-Oosterveld sterker. WKE'16 wordt slordig, lijdt niet alleen veel balverlies, maar moet na een half uur spelen ook de gelijkmaker slikken. Een inworp van SVBO wordt slecht verwerkt en komt voor de voeten van Dylan Wessels, die van zeventien meter de gelijkmaker binnen schiet. WKE'16 doelman Wim Kok is kansloos omdat het schot van Wessels nog van richting wordt veranderd.

Wessels opnieuw

Vlak voor rust slaat een beter SVBO opnieuw toe en weer is het Wessels. De middenvelder, mag tussen drie WKE'ers de bal in de zestien rustig aannemen en binnen schieten. De 1-2 blijkt even later ook de ruststand te zijn. In de tweede helft is het lang wachten op een kans. Pas als het weer gaat regenen wordt WKE'16 sterker. Na ruim een uur spelen kan ook Fik zijn tweede van de avond maken, maar de spits faalt, oog in oog met Ebeltjes. De SVBO doelman raakt de bal nog aan, waardoor de bal naast het doel beland en Fik balend achter blijft.

Verdiende gelijkmaker

De thuisclub krijgt een paar goede kansen op de gelijkmaker, maar moet tot de laatste minuten wachten op de verdiende gelijkmaker. Na een goede aanval over de rechterkant, is het uiteindelijk Florian Zeqiri die de bal het laatste zetje geeft en de 2-2 maakt.