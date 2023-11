Heren Sudosa Desto verliezen vooral van zichzelf bij VIVES

Er had zeker meer ingezeten voor het team vanSudosa Desto-trainer Jheffry Albertoe, want groot waren de verschillen zeker niet. Sudosa Desto liep voortdurend achter de feiten aan blikte Albertoe terug.

''Je stuurt je team met een opdracht de wedstrijd in, maar we maakten veel te veel persoonlijke fouten en zo win je geen wedstrijd. Ook miste ik het plezier in het spel en dat liet VIVES wel duidelijk zien. Geoffrey van Gent speelde een verdienstelijke wedstrijd aan onze kant, maar één speler kan niet de hele wedstrijd beslissen. In de derde set zakten we volledig door de ondergrens en dat moet volgende week absoluut anders in de derby tegen Olhaco.''