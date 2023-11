HZVV onderuit in Winschoten; trainer Freie teleurgesteld over tweede helft

WVV schoot meteen uit de startblokken en kwam na zes minuten al op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Martijn Drent. Na 21 minuten scoorde Yoran Popovic de 1 tegen 1. Het was sowieso een wedstrijd waarin bijna elke kans een doelpunt was. Naast de vele regen werd het in Winschoten ook een doelpuntenregen.

Vlam in de pan

Dat leek ook de ruststand te worden, maar Youri Ploeger kreeg rood na een tackle. Nadat Jorn Ballast geel kreeg na een overtreding op Martijn Drent, sprong die laatstgenoemde uit zijn vel. Niet naar Ballast, maar naar HZVV-trainer Bram Freie. Drent kreeg vervolgens een gele kaart van scheidsrechter Hasse Aartsen die de wedstrijd maar moeilijk in de hand had.

HZVV profiteert niet in tweede helft

Met een goed gevoel ging HZVV de rust in, maar in de tweede helft kon de ploeg van trainer Bram Freie de wedstrijd niet omkeren. Integendeel, Rik Wubs maakte 4-2, en HZVV kon amper een vuist maken. Tien minuten voor tijd maakte invaller Ivar Bruins zelfs 5-2.

"Onze tweede helft was bedroevend slecht", zo oordeelde HZVV-trainer Bram Freie. "Eigenlijk was er na de eerste helft weinig aan de hand. We hadden een mooie uitgangspositie, maar we gaven in de tweede helft niet thuis.