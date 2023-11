Unitas buigt voor koploper: 'De score is te hoog uitgevallen'

HANDBAL - In de eerste divisie maakt Unitas een pas op de plaats. De ploeg uit Rolde was vanavond niet opgewassen tegen koploper Rapiditas: 24-34.

Afronding

"We zijn onze afspraken nagekomen en hebben genoeg gecreëerd. In de afronding hebben we het laten afweten", aldus Smeenge na de eerste thuisnederlaag van het seizoen. "Dan ontstaat een gat en Rapiditas is kwalitatief zo sterk dat ze zich niet meer laten verrassen."