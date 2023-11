Sudosa-Desto knokt zich knap langs Sliedrecht Sport

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto handhaafden zich door de knappe 3-2 zege bij Sliedrecht Sport in de top van de Eredivisie. Op basis van vechtlust sleepte de formatie van trainer Mark Afman twee punten uit het vuur.

Daar leek het tot 7-4 in de vierde set niet op, want op dat moment leidde de thuisploeg met 2-1 in sets (25-14, 19-25 en 25-18). "Maar niet alleen in het voetbal begint alles met keihard werken", aldus trainer/coach Mark Afman van Sudosa/Desto. "In het volleybal is dat niet anders."

Afman was over het spel niet heel erg tevreden. "Ik vond het niet goed. Het was wisselvallig, maar dat gold ook voor Sliedrecht en daar profiteerden we knap van."

In set 4 boog Sudosa-Desto een achterstand van 7-4 om in een 17-25 setwinst, waarna de Drentse ploeg ijzersterk begon aan de beslissende vijfde set. Bij de kantwissel was het al 2-8, waarna Sliedrecht Sport nog wel even tegenstribbelde en uitgerekend de veelscorende Paula Boonstra in het blok (en uit) begon te slaan. Bij 11-14 maakte Lynn van Mill het beslissende punt en bezorgde Sudosa-Desto zo de vierde zege van het seizoen.

Bloedneus