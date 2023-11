Geen beloning voor moedig E&O in Kwintsheul

HANDBAL - Door een knappe eindsprint zijn de mannen van E&O dichtbij een punt bij hoogvlieger E&O gekomen, maar na het uur in Kwintsheul bleven de groen-witten vanavond toch met lege handen achter: 31-30 (19-14).

Gelijkmaker van Molenbroek

Enkele minuten voor tijd scoorde rechteropbouwer Marek Skwarczynski in Zuid-Holland de aansluitinsgtreffer. De 30-30 kwam van de hand van Daan Molenbroek.

In de slotminuut kwam Quintus weer voor. Na een time-out ging Matz Wesseling namens E&O op zoek naar de nieuwe gelijkmaker. Het schot van de linkeropbouwer werd geblokt.

Plaats dertien

E&O is naar plaats dertien in de eredivisie gezakt. Na negen wedstrijden heeft het team van Martin de Hoop zeven punten. Volgende week komt de opleidingsploeg van Volendam op bezoek in Angelslo.