Bekijk hier: ACV ondanks heerlijke goal onderuit tegen De Treffers

"Ik had ook een lastige middag verwacht", aldus ACV-trainer Ruud Jalving. "De Treffers is een fitte, dynamische ploeg met veel power en snelheid en speelt gewoon goed voetbal. Dan moet je heel gedisciplineerd en geduldig tegen spelen. Dat deden we best goed, alleen na balverovering leverde we de bal veel te snel in. Vooral in de eerste helft."

'Voor plek 7 aan het einde van de rit zouden we meteen tekenen'

"Na de rust werd dat beter en kwamen we snel op 1-1, maar de gelukkige 1-2 was toch wel een domper. Daardoor werd het geloof in een resultaat minder, maar kwamen we na de 1-3 toch nog fraai op 2-3 en werd het nog even spannend", vervolgt Jalving die tevreden was over de mentaliteit van zijn ploeg. "Ze hebben keihard gewerkt en zijn de afspraken die we vooraf maakten nagekomen. Daar kunnen weg gewoon verder mee. En ja, het is even een pas op de plaats maar als we aan het einde van het seizoen op plek 7 staan zouden we daar meteen voor tekenen."