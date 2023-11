Germanicus worstelt zich langs De Tukkers

VOETBAL - Germanicus is ook na vijf duels nog steeds zonder puntverlies. De topper tegen De Tukkers werd in eigen huis een moeizame 3-2 overwinning. De gasten uit Albergen hadden, op basis van het vertoonde spel, meer verdiend.

Door de overwinning blijft Germanicus koploper in de 2e klasse H.De ploeg van trainer Jan Wiellink heeft na vijf duels vijftien punten. Bon Boys heeft twee punten minder en staat tweede. De Tukkers is gezakt naar plek zes, één plek onder Dalen, dat nu vijfde staat.

Vroege wissel

De wedstrijd begon slecht voor Germanicus en met name voor Stefan Kikkert die, al na vijf minuten, vervangen moest worden vanwege een spierblessure. Stan Meijerink was zijn vervanger. Toch was de eerste kans in de wedstrijd voor de koploper. Robin Barelds faalde echter oog in oog met De Tukkers doelman Rens Davina.

Nadat Meijerink al een kans had gemist, was het na 25 minuten voetballen wel raak. De invaller draaide zich in de zestien meter goed vrij en had twee pogingen nodig om Davina te passeren (1-0).

De Tukkers was even aangeslagen en Germanicus rook bloed. Na een geweldige individuele actie van Jessie Rotmensen, hij passeerde twee verdedigers van de gasten, bracht Davina in eerste instantie nog redding, maar was kansloos op de rebound van Nance Hoogeveen. De spits gleed, na een half uur spelen, de 2-0 van dichtbij binnen.

Minder scherp

De thuisploeg liet de teugels wat vieren en amper vijf minuten later maakte Joep Egberink de wedstrijd weer spannend. De middenvelder kwam goed voor zijn man en kon van dichtbij de 2-1 binnen koppen.

Egberink had voor rust De Tukkers nog langszij kunnen brengen, maar een kopbal, op het dak van het doel en een afstandsschot, die op de lat uiteen spatte, brachten redding voor de Coevordenaren, zodat de ploeg van trainer Jan Wiellink ging rusten met een 2-1 voorsprong.

Geen controle

De tweede helft begon rommelig. Germanicus kreeg geen controle en was de bal snel kwijt en De Tukkers werden steeds gevaarlijker. De grootste kans was voor De Tukkers verdediger Joris Meijerink, die de bal van dichtbij hoog over schoot.

Germanicus kwam zes minuten voor tijd zelfs op 3-1, al had het wel de hulp nodig van Stijn Boswerger, die de bal in de voeten schoof van Nance Hoogeveen, die met een schijnbeweging Boswerger op het verkeerde been zette en van dichtbij de 3-1 binnenschoot.

Toch nog spannend

De gasten gaven echter niet op en op slag van blessuretijd maakte Tim Haarthuis de wedstrijd weer spannend. Van de rand van de zestien schoot Haarhuis de 3-2 snoeihard achter een kansloze doelman Loyd Kuiper. De gasten roken bloed en kregen, diep in blessuretijd, bijna waar het recht op had. Kjell Huisman leek de verdiende gelijkmaker te scoren, maar zag zijn poging op de paal belanden.