Offerein elfde bij EK Veldrijden; Haverdings finisht niet bij beloften

VELDRIJDEN - Iris Offerein uit Meppen is vanmiddag op de elfde plaats geëindigd op het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften bij de vrouwen. Zoë Backstedt uit Groot-Brittannië was de sterkste in het Franse Pontchateau. De Luxemburgse Marie Schreiber en de Tsjechische Kristyna Zemanova werden tweede en derde.