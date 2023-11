VKW kweekt met 4-0 zege tegen Hoogezand eindelijk vertrouwen

Van Bolhuis was opgelucht dat zijn ploeg eindelijk drie punten kon bijschrijven. "Je kon zien dat er twee ploegen op het veld stonden met weinig vertrouwen." In de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong door een doelpunt van Wouter Baardink. Een paar minuten eerder werd een speler van Hoogezand met rood van het veld gestuurd na een elleboogstoot.

Opnieuw rode kaart

"In de tweede helft waren we gelijk bij de les, en hebben we het niet meer weggegeven", aldus Van Bolhuis. Toch scheelde het dat Hoogezand in de tweede helft opnieuw een rode kaart kreeg. "Uiteindelijk hebben die kaarten wel geholpen, al vond ik ons ook met 11 tegen 11 wel iets beter."