Prachtige goals, de Noordenveld-derby én de rentree van Albert Koops bij WKE'16: Kijk nu aflevering 9 van Onze Club

VOETBAL - WKE'16 hoopte in de 1e klasse J op het 'Albert Koops-effect' in het thuisduel tegen buurman SVBO. De teller stond voor de oranjehemden pas op één zege na vijf duels toen Nico Haak afgelopen woensdag - na gesprekken met spelers en bestuur - besloot om te vertrekken.

Het verschil in ambitie en manier van voetbalbeleving tussen enerzijds de spelersgroep en aan de andere kant Nico Haak bleek voor de oefenmeester een te groot obstakel. In aflevering 9 van Onze Club waren we uiteraard aanwezig bij de derby tussen WKE'16 en SVBO. Beide ploegen hebben de punten hard nodig om uit de gevarenzone te komen.

WVV - HZVV

Dat geldt niet voor WVV en HZVV. De formatie uit Winschoten is koploper in deze 1e klasse J met 15 punten uit 5 duels, terwijl HZVV er 9 uit 4 heeft. Beide ploegen stonden - net als WKE'16 en SVBO, zaterdagavond tegenover elkaar.

GOMOS - Roden

Een andere derby in deze aflevering van Onze Club is die in de gemeente Noordenveld, tussen GOMOS en Roden. Roden is met 12 punten uit vier duels de ongeslagen trotse koploper in de 2e klasse I en GOMOS staat 3e. De formatie uit Norg verloor in de eerste vijf duels slechts één keer, maar speelde ook al één duel gelijk.

Germanicus - De Tukkers

Germanicus is de foutloze lijstaanvoerder in de 2e klasse H van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Jan Wielink heeft 12 punten uit 4 duels en is voorlopig in ieder geval op weg om de degradatie van vorig seizoen weer recht te zetten. Vanmiddag kwam een concurrent op bezoek in Coevorden: De Tukkers.

ACV - De Treffers

Uiteraard in deze aflevering van Onze Club ook beelden van de enige Drentse club die actief is op het hoogste amateurniveau: ACV. De Asser club won de afgelopen drie duels en is inmiddels opgeklommen naar plek 4 in de Tweede Divisie (de Betnation League). Gistermiddag kwam één van de absolute kampioenskandidaten op bezoek in Assen: De Treffers uit Groesbeek. De club uit Gelderland won de afgelopen vijf duels op rij en bereikte woensdag - ten koste van UNA - de laatste 32 in de KNVB Beker.