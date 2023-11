Judoka Kamps door het dolle met brons: 'In mijn hoofd was alles goed'

JUDO - De lach verdwijnt voorlopig niet van het gezicht van Marit Kamps. De 22-jarige judoka uit Assen won afgelopen weekend brons op het EK judo in Montpellier en is daar maar wat gelukkig mee.

"Het was een hele mooie dag en ik ben echt heel blij", blikt de Drentse euforisch terug op de strijd om de medailles in de klasse boven de 78 kilo. Nadat ze de eerste ronde werd vrijgeloot, versloeg ze daarna achtereenvolgens Sandra Jablonskyte uit Litouwen en Khrystyna Homan uit Oekraïne. Beide tegenstanders stuurde ze overtuigend met ippon naar huis.

Geloof in eigen kunnen

In de halve finale ging Kamps onderuit tegen de Française Romane Dicko, die later op de dag voor eigen publiek het goud in de wacht sleepte. "Het was geen schande om van haar te verliezen", zei Kamps. "Ook over de wedstrijd tegen Dicko ben ik tevreden. Ik voelde toen dat ik ook ooit van haar zal winnen. Dat komt er een keer aan."

De bronzen plak deed veel met het geloof in eigen kunnen van Kamps. "In het hoofd was alles goed en dan komt het judo er ook goed uit. Ik had er vertrouwen in dat ik kon winnen. Soms zeg je dat wel, maar nu geloofde ik dat ook echt."

Voorbereiding