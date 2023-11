Driedubbele enkelbreuk topschutter Vitesse'63: 'Denk dat het einde loopbaan is'

'Ik denk dat hij ermee stopt'

"Jeroen was net een kwartiertje ingevallen nadat hij terugkwam van een slepende kuitblessure, die hem de hele seizoenstart aan de kant had gehouden. Het zag er heel naar uit en eerlijk gezegd denk ik dat we hem niet meer terug zullen zien binnen de lijnen", vervolgt Donker.

Na zo'n 45 minuten wachten in de kleedkamer werd besloten het duel niet meer uit te spelen. "Daar kon mijn collega van FC Ommen - Mike Kelly - zich wel in vinden, al was zijn ploeg natuurlijk wel bezig met de jacht op de gelijkmaker."

Uitspelen met tien of met elf man?

Op het moment van staken had Donker al drie keer gewisseld in de tweede helft. "De grote vraag is nu of we het restant, dat zo'n tien minuutjes zal zijn, mogen uitspelen met elf man of toch met tien. Op het moment van affluiten waren we uiteraard nog met elf spelers binnen de lijnen en is Jeroen niet gewisseld. De KNVB zal ons binnenkort wel uitsluitsel geven, want eerlijk gezegd weten we niet hoe de reglementen exact zijn."

Spitsenprobleem, good-old Pekel terug