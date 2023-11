GOMOS verzuimt koploper Roden te tackelen

Drie kontjes te hoog

Het drassige veld, met gras dat drie kontjes te hoog was, leverde Roden al snel een treffer op. Wie anders dan Robin van der Tuin schoot binnen, nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van GOMOS-speler Jordi van Esch. De middenvelder gleed uit en speelde de bal zomaar in de voeten van de goalgetter. De 25-jarige spits legde de bal goed, keek naar de positie van doelman Melvin Koning en schoot vervolgens prima raak: 0-1. Het was voor Van der Tuin alweer zijn negende treffer in vijf duels.

Daarna ging GOMOS misschien niet goed, maar wel vol enthousiasme, op jacht naar de gelijkmaker. Kansen kwamen er voor Jannes Siegers (twee vrije ballen), Robert Elsinga (schot gekeerd door Roden-keeper Tarick Kalfsbeek) en Tim Assman, die tot drie keer toe gevaarlijk opdook voor Kalfsbeek maar verzuimde te scoren.

Assman haalde overigens het einde van de eerste helft niet en verliet na zo'n half uur spelen geblesseerd het veld. Het veranderde niets aan de dadendrang van GOMOS, dat lang weinig te vrezen had van de bezoekers. Toch was Van der Tuin in de slotfase van de eerste helft nog dichtbij de 0-2, maar ditmaal keerde Koning.

Toch Siegers

Nadat Elsinga, kort na rust, matig kopte uit een vrije bal en Siegers een heerlijke omhaal gekeerd zag worden door Kalfsbeek was de derde kans dan eindelijk raak voor de geelhemden. Een voorzet van Elsinga, die onderweg licht werd getoucheerd, werd binnengekopt door Siegers: 1-1.

Wat een kansen!