Grim wil een fris en dominant FC Emmen zien in Maastricht

Desley Ubbink

Met drie goals en vier assists is Desley Ubbink nog altijd de speler die het vaakst betrokken is bij een Emmen-goal. Toch draait het de laatste weken wat minder met de Brabander. De nummer 10 van de Drentse club voelt de insteek van het interview haarfijn aan. "Ik weet waar je naartoe wilt", is zijn eerste reactie.

"Het klopt dat ik in de laatste duels mijn niveau niet heb gehaald. Waar dat aan ligt? Ik denk dat niemand 38 wedstrijden achter elkaar top is. De statistieken waren goed aan het begin van het seizoen, maar vanaf de tweede helft tegen ADO Den Haag werd het minder. Het beste medicijn is een goal of een assist, hopelijk gaat dat lukken tegen MVV en groeit het vertrouwen weer."

"Aan de andere kant is de positie ook nieuw voor me. Ik heb jarenlang achter de spitsen gespeeld. Op die positie word je vrijwel bij iedere aanval betrokken. Als flankspeler is dat toch anders, ook al heb ik de ruimte om te zwerven en op zoek te gaan naar de bal."

'Seizoen is nog lang hè'