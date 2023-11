Andrea Deelstra stelt olympische limietpoging uit wegens ziekte

ATLETIEK - Andrea Deelstra zou op 3 december in Valencia een poging doen om de olympische limiet voor de Spelen van Parijs van volgend jaar te lopen. Maar in haar voorbereiding is ze ziek geweest. Daarom heeft ze haar limietpoging uitgesteld tot de marathon van Sevilla op zondag 18 februari.

"Helaas voelde ik mij op een vrij cruciaal moment in mijn voorbereiding op Valencia niet fit. Het kostte me een paar dagen om de dikke knoop door te hakken. Maar als ik niet start in Valencia, geeft me dat tijd om goed te herstellen en niks te overhaasten", laat ze via haar website weten.

Na twee goede rustweken heeft Deelstra de training inmdidels weer opgepakt en dat voelt goed. In januari en februari gaat ze, volgens plan, in Portugal trainen. "Ik kan nu in aangename temperaturen de belangrijkste trainingen doen richting Sevilla. Daar heerst het klimaat hetzelfde als in Portugal", besluit ze.

Limiet