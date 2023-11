Zusjes Spreen wereldkampioen en vice-wereldkampioen bij Spartan Trifecta

OBSTACLE RUN - De zusjes Daphne en Sabine Spreen uit Rolde hebben het verrassend goed gedaan op het WK obstacle run in Griekenland. Op de Spartan Trifecta werd Sabine wereldkampioene bij de para-atleten. Titelverdedigster Daphne werd vice-wereldkampioene bij het reguliere kampioenschap.

Spartan Trifecta is een vorm van Obstacle Course Racing (OCR). In drie dagen tijd loop je iedere dag een afstand, variërend van 7,5 tot 26,5 kilometer. Onderweg kom je allemaal obstakels tegen. Het is de bedoeling om het parcours zo snel mogelijk af te leggen.

Daphne werd op de sprintafstand derde, ze won de zogenaamde 'super' over 13 kilometer en finishte op 'the beast' over 26,5 kilometer als tweede, waardoor ze op iedere discipline tweede werd. Zus Sabine Spreen (31) pakte de wereldtitel bij de para-atleten. De categorie voor atleten met een beperking. Ze heeft een auto-immuunziekte en haar rechterschouder kan ze niet strekken. De categorie van de para-atleten was nieuwe op het wereldkampioenschap in het Griekse Sparta.

Vorige week ziek

Ondanks dat Daphne vorig jaar de wereldtitel in Griekenland veroverde, voelt deze zilveren medaille eigenlijk nog beter. "Vorig jaar wist ik voor de laatste afstand al dat ik de wereldtitel zou pakken. Ik had toen een uur voorsprong op de concurrentie. Nu heb ik er echt voor moeten strijden", reageert ze.

En dan te bedenken dat ze een week ervoor nog doodziek op bed lag. "Ik heb bij een wedstrijd in Engeland een bacterie opgelopen waardoor ik ontstoken holtes kreeg en hoge koorts. Maar net voor vertrek knapte ik op en gaf m'n dokter twee dagen voor tijd toestemming om mee te doen", vertelt Spreen.

Hoge temperaturen

De omstandigheden in Griekenland waren ook pittig. "Vorig jaar was het nat en lag er veel modder. Nu was het bij aankomst boven de dertig graden. Gelukkig was het bij de langste afstand iets koeler. Maar als je met 10 graden uit Nederland vertrekt is het verschil wel heel groot."