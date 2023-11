Zeven Drentse clubs nog zonder puntenverlies, vier staan nog op hatelijke nul

VOETBAL - Na de eerste speelronde van november zijn er nog zeven Drentse amateurclubs zonder puntenverlies. Vier clubs wachten nog altijd op de eerste punten in het huidige seizoen. Het zaterdagteam van Alcides is tot nu toe het meest productieve vlaggenschip. De Meppeler club, die koploper is in de 5e klasse G, scoorde in vijf duels al 32 keer.

CEC, Bargeres, MSC, Alcides (zaterdag), Germanicus, Smilde'94 en Nieuw Buinen zijn tot nu toe foutloos in hun competitie. FC Klazienaveen, Nieuw Balinge, KSC en Wapserveen wachten nog altijd op het eerste punt.

CEC en Bargeres nek aan nek in 5F

Er zijn weliswaar nog maar zes duels gespeeld in de zaterdag 5e klasse F, maar de voortekenen zijn zeer duidelijk: de titelstrijd zal dit seizoen gaan tussen CEC en Bargeres. De clubs, die de afgelopen seizoenen overstapten van het zondag- naar het zaterdagvoetbal hebben de maximale score: 18 punten. De voorsprong op de achtervolgers bedraagt nu al zes punten.

CEC was dit weekend met 7-3 te sterk voor BATO uit Winschoten, terwijl Bargeres iets meer moeite had met Wagenborger Boys. Het werd 2-1 in Emmen. Yorick Zweerink werd diep in de tweede helft de matchwinner. Maurice Kampman nam met drie treffers CEC bij de hand in Emmer-Compascuum. Inmiddels staat de teller van oud-prof Kampman al op acht goals.

MSC

Met 12 punten uit 4 duels staat MSC op plek 2 in de 4e klasse A. De ploeg van Guido Wind kwam dit weekend niet in actie, waardoor het winnende Steenwijk over de Meppelers heenging in de stand. Met 15 punten uit 6 duels heeft heeft de club uit Overijssel dus al twee duels meer gespeeld. MSC pakte vorig seizoen, na de promotie uit de vijfde klasse, een periodetitel waar wist niet te promoveren. Dit seizoen is dat wel de doelstelling van de club die een paar seizoenen geleden de overstap maakte van zondag- naar zaterdagvoetbal.

Komend weekend speelt MSC op eigen veld tegen VHK uit Sint Jansklooster. Dat duel is zondagavond te zien in Onze Club op TV Drenthe!

Alcides

Het Meppeler Alcides won afgelopen zaterdag voor de vijfde keer op rij en is daardoor de trotse koploper in de 5e klasse F met 15 punten. Tegen concurrent VCG uit Geesbrug maakten de geelhemden een vroeg opgelopen 0-2 achterstand (door twee treffers van Joey Kikkert) helemaal goed. Het duel op het kunstgras in Meppel eindigde in 5-2. Jorrick Arends (2), Ruben Zanting, Thomas Bos en Ramon van der Haar waren de doelpuntenmakers.