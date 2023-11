Merel Freriks uit Emmen geselecteerd voor WK handbal

HANDBAL - Merel Freriks (25) uit Emmen is een van de Oranje-speelsters die meegaat naar het WK, dat dit najaar wordt gehouden in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Twee andere Drenten, Daphne Luchies en Sharon Grummel, zaten in de voorselectie maar zijn afgevallen.

Het keurkorps van bondscoach Per Johansson bestaat uit in totaal zeventien namen. Onder anderen Estavana Polman, die terugkeert na blessureleed en Tamara Haggerty zitten in de ploeg. Die laatste zit er namens Nederland voor het eerst bij op een eindtoernooi.

Ervaren handbalvrouwen

De selectie bevat verder ervaren krachten als Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Laura van der Heijden. Johansson neemt met Rinka Duijndam, Tess Lieder en Yara ten Holte drie keepsters mee.

Het Nederlands team is ingedeeld in groep H met Tsjechië, Argentinië en Congo. De ploeg van bondscoach Per Johansson speelt alle poulewedstrijden in het Deense Fredrikshavn te beginnen met de wedstrijd tegen Argentinië op 30 november.