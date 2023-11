Lees terug: FC Emmen komt niet verder dan een gelijkspel in Maastricht

Welkom

Goedenavond en welkom bij het liveblog van de wedstrijd FC Emmen tegen MVV Maastricht. De ploeg van Fred Grim heeft een reis van 317 kilometer naar Maastricht achter de rug voordat er afgetrapt gaat worden in stadion De Geusselt. De selectie van FC Emmen is bijna helemaal compleet, alleen Chardi Landu en Joey Konings zijn afwezig. Tegenstander MVV staat op de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste twee duels tegen Jong Utrecht en SC Cambuur werden met 1-1 gelijk gespeeld. Lukt het om de punten mee te nemen naar Emmen? De aftrap is om 20:00 uur en is live te volgen via Radio Drenthe en dit liveblog.