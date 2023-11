FC Emmen profiteert niet van misstappen concurrenten: 1-1 in Maastricht

VOETBAL - FC Emmen had op bezoek bij MVV een geweldige slag kunnen slaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar verzuimde te profiteren van de misstappen van koploper Roda JC en Willem II. De Drentse ploeg kwam tegen de nummer 16 niet verder dan 1-1.

Daardoor staat Emmen met 23 punten uit 13 duels 4e in de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC is door het gelijkspel bij FC Eindhoven nu alleen koploper met 27 uit 13 en Willem II blijft door de nederlaag bij Jong Ajax steken op 26 uit 13, net als ADO Den Haag dat won bij Jong PSV.

Fris en dominant

FC Emmen startte in De Geusselt allesbehalve zoals Fred Grim het wilde zien: fris en dominant. De Drentse club begon slordig, maar kreeg wel de eerste grote kans van de wedstrijd. Daar ging een cadeautje van MVV-doelman Romain Matthys aan vooraf, maar Ahmed El Messaoudi zag zijn stift over de goal gaan. Een klein kwartiertje later kwam de thuisclub, dat in de laatste negen duels slechts één keer wist te winnen op voorsprong. Uit een corner kopte Özgür Aktas binnen.

Cadeautjes

Nog voor rust had de Drentse club al orde op zaken kunnen stellen. Niet zozeer door goed te spelen en kansen af te dwingen maar vooral omdat MVV maar bleef grossieren in het maken van fouten in de opbouw. Daardoor kregen Piotr Parzyszek en nogmaals El Messaoudi enorme kansen op de gelijkmaker en (dus) de voorsprong, maar beide mannen gingen dramatisch met de twee nieuwe cadeatjes om.

Fred Grim bracht na rust Ben Scholte en Patrick Brouwer voor de onzichtbare Rui Mendes en de zwak spelende Lucas Bernadou. Kansen kwamen er al snel weer, maar opnieuw Parszyszek en Jari Vlak kregen de bal niet langs Matthys (in ieder geval niet tussen de palen).

Toch raak

Twintig minuten voor tijd lukte het dan toch. Ben Scholte gaf de assist en de moeilijkste kans van de vier die hij kreeg was raak: Parszyszek schoot knap binnen.

FC Emmen wilde erop en erover, maar werd opeens weer achteruit gedrukt door MVV dat een paar keer dichtbij de 2-1 was. Bryan Smeets (net gered door Michaël Heylen en Tunahan Tasci, tot twee keer toe, hadden de nieuwe voorsprong op hun schoen maar scoorden niet.

Geweldige redding na geweldige kopbal