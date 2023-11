Fred Grim: 'Die ballen moeten er in. Niet frivool, maar gewoon zakelijk'

VOETBAL - "We hadden hier moeten winnen", aldus Fred Grim na afloop van het duel bij MVV in Maastricht die voor FC Emmen eindigde in een teleurstellende 1-1. "We hebben voldoende kansen gehad om al voor rust op 1-2 of 1-3 te staan."

"We moeten gewoon zakelijker zijn op die momenten. Het moet niet frivool, maar gewoon tegen de touwen. Klaar. Aan de andere kant geven we trouwens ook wel heel gemakkelijk een treffer weg. Dat begint overigens al op het middenveld, waar we knullig balverlies leiden. Maar die corner wordt ook wel heel gemakkelijk raak gekopt."

Grim wilde zijn ploeg tegen de nummer 16 van de Keuken Kampioen Divisie fris en dominant zien spelen, maar zag dat voor rust maar mondjesmaat terug al was hij zelf niet ontevreden. "Vooral over de intensiteit en het hoge druk zetten was ik content. We dwongen daardoor ook de grote kansen af."

Tevreden over de wissels

De Amsterdammer was ook zeer tevreden over zijn wissels. "Mendes had het lastig en Bernadou kende een mindere avond. Daarom haalde ik ze naar de kant. Scholte viel goed in en zorgde met zijn diepte voor gevaar." De wissel die hij na een uur spelen doorvoerde zorgde in eerste instantie voor wat gefronste wenkbrauwen, want Grim haalde El Messaoudi naar de kant ten faveure van Jorrit Smeets: een creatieve aanvallende middenvelder voor een defensieve middenvelder. "Ik snap wat jij bedoelt, want ik ga ook het liefst uit van mooi voetbal. Maar ik vond dat we met name Jari Vlak moesten ondersteunen op het middenveld. Hij had al geel op zak en ik wilde niet het risico lopen op een tweede kaart."