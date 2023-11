Piotr Parzyszek: 'Goed gesprek met de staf heeft me positieve energie gegeven'

VOETBAL - Zijn moeilijkste kans van de avond was raak, maar Piotr Parzyszek besefte dat hij er minimaal twee had moeten maken in Maastricht. Voor rust was hij te gehaast in de afronding en in de tweede helft probeerde hij een prima assist van Ahmed El Messaoudi met rechts in plaats van links af te ronden. Beide inzetten kwamen niet tussen de palen. "Enorm balen, want we laten hier gewoon twee punten liggen."

De spits was uiteraard blij met zijn treffer, zijn vierde van het seizoen, en was ook content met het feit dat hij weer veelvuldig in scoringspositie kwam. "Ik heb deze week een goed gesprek met de technische staf en zij hebben me details aangereikt waar ik de afgelopen twee of drie jaar vaak over heb nagedacht, maar nooit heb gehoord. Het gaf me positieve energie. Wat ze exact hebben gezegd? Dat zeg ik niet. Het was voetbaltechnisch, maar je hebt kunnen zien dat ik veel meer dreiging had dan in de afgelopen drie wedstrijden bij elkaar. Of ik luier moest zijn? Ik zeg niets."