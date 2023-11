Balende en bloedende Jari Vlak: 'Dit is wel een domper'

VOETBAL - Balend en bloedend stond Jari Vlak de pers te woord na het duel van FC Emmen bij MVV (1-1). De captain van de Drentse club botste al vroeg in de eerste helft met MVV-verdediger Aktas in een poging koppend te scoren en ruim anderhalf uur later was het bloeden nog niet gestopt.

"Het is nog onduidelijk wat het precies is. Mogelijk zit er een breukje, maar dat moet nog even worden bekeken", aldus de Volendammer die een sterk duel speelde in De Geusselt. Toch kon ook hij niet voorkomen dat de Drentse club in mineur de bus instapte. "Dit is wel een domper, helemaal omdat de concurrentie punten laat liggen. We hebben voldoende grote kansen gehad, maar ja, die moeten er dan wel in."

'Ik heb achteraf spijt dat ik niet voor eigen succes ging'

De grootste kansen waren voor Ahmed El Messaoudi en Piotr Parzyszek, maar ook Vlak had in de tweede helft twee keer doeltreffend kunnen uithalen. De eerste schoot hij echter naast en de tweede kans gunde hij aan invaller Ben Scholte. "Daar heb ik achteraf wel spijt van. Ik had het zelf moeten doen, maar Ben riep om de bal en eerlijk gezegd dacht ik dat hij in een honderd procent scoringskans zou komen. Dat bleek niet het geval."