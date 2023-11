Wielrenner Bodi del Grosso hangt zijn fiets aan de wilgen

WIELRENNEN - Bodi del Grosso uit Eelde stopt per direct met zijn wielercarrière. Dat maakte hij gisteravond bekend via sociale media.

"De laatste drie jaar waren zowel fysiek als mentaal een worsteling voor me. Ik weet dat het leven niet alleen uit zonneschijn en regenbogen bestaat, maar op dit moment geeft het wielrennen me geen vreugde meer", zo schrijft de 22-jarige Eeldenaar die de afgelopen jaren uitkwam voor ABLOC CT.

In juni won Bodi Del Grosso, oudere broer van Tibor del Grosso, nog zilver op het NK tijdrijden voor beloften in Elspeet. In 2020 was hij goed voor brons bij de wegwedstrijd voor beloften op de VAM-berg.