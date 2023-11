Fred Grim: 'Er wacht ons met FC Den Bosch een uitdagende wedstrijd'

Nog niet 100% fit

Verdediger Mike ter Wierik is weer terug van een spierblessure en het gaat weer goed met hem en ook met zijn pasgeboren dochter gaat het goed. "Thuis gaat alles gelukkig goed, de kleine doet het goed. Mijn blessure is nog niet 100% genezen, maar ook dat gaat de goede kant op. Ik mis nog wat ritme, ik word nog intensief behandeld en ik ben blij dat ik weer speel", zegt te Wierik.

Niet op zijn favoriete positie in het centrum van de verdediging, maar als rechtsback. "Iedereen weet wel wat mijn favoriete positie is, maar ik en ook een teamspeler en ik speel waar de trainer mij nodig heeft", legt de verdediger nog maar eens uit. "Het heeft ook wel wat, want ik mag aanvallend ook meer doen, al dat nog wel moet verbeteren. Dat heeft ook met het ontbreken van ritme te maken."

Over tegenstander FC Den Bosch kan Te Wierik nog niet zoveel vertellen. "We hebben vanochtend de beelden bekeken, maar ik moet je eerlijk zeggen, persoonlijk ken ik niet heel veel spelers, maar dat zegt niks. Want ik hoor van veel mensen dat het een goed voetballende ploeg is."

Volgend weekend is FC Emmen vrij en daar is Te Wierik wel blij mee. "Daar heb ik het met de fysio ook over gehad. Volgende week is voor mij een week om goed door te herstellen, zodat ik pijnvrij verder kan voetballen. Alhoewel je bijna nooit pijnvrij bent. Vrijdag drie punten en dan een mooi vrij weekend", besluit Te Wierik.

FC Emmen Live